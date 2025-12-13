قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دلياني: إسرائيل تواصل إبادة أهالي غزة تحت غطاء وقف إطلاق النار
ما سر قل أعوذ برب الفلق؟.. علي جمعة: تحصنك من 8 شرور مهلكة
تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني
الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات
جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي
موعد مباراة بيراميدز وفلامينجو البرازيلي فى كأس التحدي بقطر
فصل الكهرباء عن عدة مناطق وقرى في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن
بعد تعديل مسمى جامعة حلوان.. ما الموقف القانوني للطلاب ووضع شهاداتهم؟
15 جنيهًا دفعة واحدة.. ماذا يحدث في سعر الطماطم الفترة المقبلة؟
بعد وفاة 10صغار.. تحذير شديد اللهجة من FDA الأمريكية عن لقاحات كورونا
عبدالخالق: البدلاء والناشئين مكسب الزمالك من مباراة كهرباء الإسماعيلية
رياضة

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

يمنى عبد الظاهر

شارك الإعلامي أحمد شوبير جزء من تصريحات محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الاتحاد السكندرى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك
 

وكتب شوبير :"تصريحات جنش : ماكنتش بشجع الزمالك وأنا صغير ، أنا مش هطلع أكدب على الناس، ولإني اسكندراني كانت ميولي أكتر لـ نادي الإتحاد ".

استقر نادي الزمالك على التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في إطار خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعد عدم القناعة بمستوى اللاعب المغربي صلاح مصدق، الذي فسخ عقده لعدم صرف مستحقاته المالية.

وأوضحت مصادر داخل النادي أن الثنائي عمر فايد مدافع أروكا البرتغالي وهادي رياض مدافع بتروجت مرشحان للانضمام للفريق، مع أفضلية كبيرة لهادي رياض نظرًا لإمكانياته وإقناع الجهاز الفني بمستواه.

خطة الزمالك بعد رفع عقوبة القيد

تسعى إدارة الزمالك أولاً إلى رفع عقوبة إيقاف القيد، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة لبعض المدربين السابقين مثل جوزيه غوميز وكريستيان جروس، تمهيدًا لإبرام صفقات جديدة.

وأكدت المصادر أن النادي يخطط لإبرام ثلاث صفقات حال رفع عقوبة القيد، تشمل: حامد حمدان لاعب خط وسط بتروجت، والتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في الخط الأمامي، والتعاقد مع مدافع جديد (هادي رياض أو عمر فايد).

صلاح مصدق وخيارات الرحيل

انضم صلاح مصدق إلى الزمالك في يناير الماضي، لكنه لم يقدم المستوى المنتظر ولم يشارك كأساسي خلال المباريات الماضية.

ويرتبط اسمه بالانتقال للدوري المغربي في ظل اهتمام عدة أندية بضمه خلال الانتقالات الشتوية.

