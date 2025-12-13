هشام نصر: أزمة الزمالك صعبة جدا.. وإدارة النادي ستلجأ للرئيس السيسي

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الأزمة الحالية المتعلقة بأرض النادي تتجاوز كونها خلافًا على قطعة أرض كما يظن البعض، مشددًا على أنها أزمة عميقة تمس مستقبل الكيان الأبيض واستقراره المالي والإداري.

موقف مجلس إدارة الزمالك

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر مع الإعلامي عمرو أديب، أوضح نصر أن الرسالة التي يوجهها اليوم تعبر عن موقف مجلس إدارة الزمالك وجماهيره، مؤكّدًا أن الحلول المطروحة وعلى رأسها نقل النادي إلى أرض بديلة بمدينة أكتوبر ليست مناسبة ولا تلبي احتياجات النادي.

مشروعات على الأرض الحالية

وأضاف: "إحنا خدنا موافقات وبدأنا مشروعات على الأرض الحالية وده ترتب عليه التزامات وديون مع مقاولين ومستثمرين.. هل الأرض الجديدة هتبقى بنفس القيمة والمستوى؟ أكيد لأ، وإحنا رافضين النقل من الأساس".

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن النادي يواجه أزمة مالية وإدارية حقيقية، لافتًا إلى أنه في حال فقدان الزمالك لأرضه الحالية، ستضطر الإدارة للجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن القضية باتت مرتبطة بمستقبل ملايين من جماهير النادي.

وتابع قائلًا: "يا جماعة الموضوع مش قطعة أرض.. لو الزمالك ما وقفش على رجله وسدد ديونه، الوضع هيكون صعب جدًا لماذا تُصر الدولة على الحصول على الأرض ومنحنا أخرى؟".

القضاء والجهات والوزارات

وأوضح نصر أن مجلس الإدارة لجأ إلى القضاء وكل الجهات والوزارات المختصة، لكنه يرى أن بعض التقارير المتعلقة بوضع الأرض لم تكن مكتملة، مما فاقم الأزمة.

واختتم حديثه قائلًا: "الموضوع أكبر بكتير من أرض.. إحنا قدام أزمة حقيقية، وبنطالب الرئيس بتشكيل لجنة لبحث الموضوع وحماية حقوق نادي الزمالك".