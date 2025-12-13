قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير : ارتباك داخل الأهلي بعد إصابة يزن النعيمات
تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني
كيفية الرقية الشرعية على الماء.. اعرف الطريقة الصحيحة
هشام نصر: أزمة الزمالك صعبة جدا.. وإدارة النادي ستلجأ للرئيس السيسي
سوخوي 57 | أول دولة عربية وإفريقية تحلّق إلى عصر المقاتلات الشبحية من الجيل الخامس: خطوة تاريخية
الجيش الإسرائيلي يوضح سبب الإنذار في موشاف بيتيش بالنقب
جنش: نهائي القرن أكثر هزيمة وجعتني مع الزمالك
النقل توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي
ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير
جنش يكشف كواليس علاقته بحراس الزمالك..ويؤكد: أريد الاعتزال داخل الأبيض
ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها
هشام نصر: أزمة الزمالك صعبة جدا.. وإدارة النادي ستلجأ للرئيس السيسي

محمد البدوي

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الأزمة الحالية المتعلقة بأرض النادي تتجاوز كونها خلافًا على قطعة أرض كما يظن البعض، مشددًا على أنها أزمة عميقة تمس مستقبل الكيان الأبيض واستقراره المالي والإداري.

 موقف مجلس إدارة الزمالك 

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر مع الإعلامي عمرو أديب، أوضح نصر أن الرسالة التي يوجهها اليوم تعبر عن موقف مجلس إدارة الزمالك وجماهيره، مؤكّدًا أن الحلول المطروحة وعلى رأسها نقل النادي إلى أرض بديلة بمدينة أكتوبر ليست مناسبة ولا تلبي احتياجات النادي.

مشروعات على الأرض الحالية

وأضاف: "إحنا خدنا موافقات وبدأنا مشروعات على الأرض الحالية وده ترتب عليه التزامات وديون مع مقاولين ومستثمرين.. هل الأرض الجديدة هتبقى بنفس القيمة والمستوى؟ أكيد لأ، وإحنا رافضين النقل من الأساس".

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن النادي يواجه أزمة مالية وإدارية حقيقية، لافتًا إلى أنه في حال فقدان الزمالك لأرضه الحالية، ستضطر الإدارة للجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن القضية باتت مرتبطة بمستقبل ملايين من جماهير النادي.

وتابع قائلًا: "يا جماعة الموضوع مش قطعة أرض.. لو الزمالك ما وقفش على رجله وسدد ديونه، الوضع هيكون صعب جدًا لماذا تُصر الدولة على الحصول على الأرض ومنحنا أخرى؟".

 القضاء والجهات والوزارات

وأوضح نصر أن مجلس الإدارة لجأ إلى القضاء وكل الجهات والوزارات المختصة، لكنه يرى أن بعض التقارير المتعلقة بوضع الأرض لم تكن مكتملة، مما فاقم الأزمة.

واختتم حديثه قائلًا: "الموضوع أكبر بكتير من أرض.. إحنا قدام أزمة حقيقية، وبنطالب الرئيس بتشكيل لجنة لبحث الموضوع وحماية حقوق نادي الزمالك".

أرض الزمالك السيسي الزمالك نادي الزمالك هشام نصر إدارة الزمالك

