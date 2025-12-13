البدائل مطروحة الآن.. شوبير يكشف موقف الأهلي من صفقة يزن النعيمات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف مسؤولي الأهلي من حسم صفقة المهاجم يزن النعيمات نجم منتخب فلسطين بعد إصابته خلال مباراة العراق في ربع نهائي كأس العرب.

و كتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «صفقة يزن النعيمات أصبحت مهددة بالفشل بعد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي والبدائل مطروحة الآن».

وأصيب يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، ليتأكد غياب اللاعب عن الملاعب لفترة طويلة، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأردني لكرة القدم بعد خضوع النعيمات لفحوصات طبية دقيقة وصور شعاعية.

وكان النعيمات من الأسماء التي يضعها الأهلي ضمن أولوياته لتدعيم خط الهجوم في يناير المقبل، قبل أن تتسبب إصابته في إغلاق باب المفاوضات بشكل كامل، واتجاه النادي للبحث عن خيارات أخرى.