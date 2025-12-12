تطورات اتفاق الأهلي مع يزن النعيمات.. نادي سعودي يهدد الصفقة

كشف الإعلامي احمد شوبير عن رغبة الاهلي في التواصل مع لاتفاق مع يزن النعيمان في الانتقالات الشتوي القادمة

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس: “الأهلي توصل لإتفاق مع يزن النعيمات ومع ناديه، ولكن المفاجأة ظهور نادي الاتفاق السعودي في الصورة”.

وخلال الفترة الأخيرة، تيشير التقارير لقرب تعاقد الأهلي مع لاعب العربي القطري يزن النعيمات، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وعلي صعيد آخر، أشارت تقارير صحفية إلي تواصل فريق الاتفاق السعودي مع العربي القطري لمعرفة التفاصيل المالية لضم يزن النعيمات في يناير المقبل.

ويأتي دخول الاتفاق السعودي في مفاوضات مع العربي القطري لضم يزن النعيمات في الوقت الذي يرغب الأهلي فيه في التعاقد مع اللاعب.

ويشهد عرض الاتفاق السعودي حائط منيعا يمنع الأهلي من التعاقد مع النعيمات في يناير بسبب الراتب السنوي الكبير مقارنة براتب الأهلي الذي رصده للاعب.