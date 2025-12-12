قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيضانات شديدة تضرب مناطق عديدة في إسرائيل
تطورات اتفاق الأهلي مع يزن النعيمات.. نادي سعودي يهدد الصفقة
الرئيس الفنزويلي يرد على احتجاز أمريكا لناقلة النفط
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة
قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 310 أدعية تنير القبر وتجعله من رياض الجنة
حتى 31 يناير.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب
اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش
معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
منى زكي عن فيلم الست: ضميري مرتاح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تطورات اتفاق الأهلي مع يزن النعيمات.. نادي سعودي يهدد الصفقة

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي احمد شوبير عن رغبة الاهلي في التواصل مع لاتفاق مع يزن النعيمان في الانتقالات الشتوي القادمة

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس: “الأهلي توصل لإتفاق مع يزن النعيمات ومع ناديه، ولكن المفاجأة ظهور نادي الاتفاق السعودي في الصورة”.

وخلال الفترة الأخيرة، تيشير التقارير لقرب تعاقد الأهلي مع  لاعب العربي القطري يزن النعيمات، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وعلي صعيد آخر، أشارت تقارير صحفية إلي تواصل فريق الاتفاق السعودي مع العربي القطري لمعرفة التفاصيل المالية لضم يزن النعيمات في يناير المقبل.

ويأتي دخول الاتفاق السعودي في مفاوضات مع العربي القطري لضم يزن النعيمات في الوقت الذي يرغب الأهلي فيه في التعاقد مع اللاعب.

ويشهد عرض الاتفاق السعودي حائط منيعا يمنع الأهلي من التعاقد مع النعيمات في يناير بسبب الراتب السنوي الكبير مقارنة براتب الأهلي الذي رصده للاعب.

شوبير الاهلي يزن النعيمان

