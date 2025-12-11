قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

انفجار ماسورة غاز في إمبابة وفصل الكهرباء عن المنطقة .. صور

انفجرت ماسورة غاز داخل عقار بشارع سعد زغلول بمنطقة امبابة محافظة الجيزة مما ادي إلي تحطم واجهة العقار وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الأهالي وقاطني العقارات وتم نقل المصابين الى المستشفى وجاري حصر عددهم حتي الآن. 

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ومسئولي شركة الغاز الطبيعي إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني حول منطقة الحادث. 

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء لمكان الواقعة وجاري حصر التلفيات وتبين من التحقيقات الأولية والمعاينة المبدئية انهيار سقف الطابق الثالث من العقار وتم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة. 

