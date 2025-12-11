للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب

انتهت أحداث الشوط الثاني من مواجهة منتخب السعودية ومنتخب فلسطين بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب 2025، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل فراس البريكان هدف منتخب السعودية من ركلة جزاء في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، احتسبها الحكم المصري أمين عمر لصالح ياسر الدوسري بعد عرقلته من جانب مدافع منتخب فلسطين محمد صالح داخل منطقة الجزاء.

ونجح عدي الدباغ في تسجيل هدف التعادل لمنتخب فلسطين في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، بعد تلقيه لكرة عرضية ليستلمها ويضعها في مرمى المنتخب السعودي.

الشوط الأول

شهد الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب السعودية وحذر من المنتخب الفلسطيني، دون وجود خطورة على مرمى حراس المرمى للمنتخبين.

تشكيل فلسطين

أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025، مستعينًا بثنائي الدوري المصري حامد حمدان لاعب بتروجت، وعدي الدباغ مهاجم الزمالك.

وجاء التشكيل الفلسطيني على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان

خط الوسط: عميد محاجنة، عميد صوافطة، حامد حمدان، تامر صيام

خط الهجوم: عدي الدباغ، زيد القنبر

تشكيل السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي للأخضر لمواجهة منتخب فلسطين، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر.

وجاء التشكيل السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، سالم الدوسري.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء متسلحًا بسجل تاريخي قوي أمام نظيره الفلسطيني، حيث لم يخسر الأخضر في أي من المباريات التسع الرسمية التي جمعتهما عبر السنوات الماضية.

وتأتي المواجهة في إطار بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، وسط ترقب جماهيري للمنافسة القوية على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية

وتحظى المباراة بمتابعة واسعة، إذ سيتم نقلها عبر عدد من القنوات الناقلة، أبرزها شبكة بي إن سبورتس، قناة الكاس القطرية، القنوات الرياضية السعودية، قناة عمان الرياضية، إضافة إلى شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، إلى جانب قنوات أخرى ستبث الحدث ضمن تغطيتها لبطولة كأس العرب المقامة في قطر.