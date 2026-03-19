القوات الروسية تسيطر على بلدتي بافلوفكا وفيدوروفكا في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس،سيطرة الجيش الروسي سيطر على بلدتي بافلوفكا وفيدوروفكا في دونيتسك.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: أن وحدات من مجموعة "الجنوب" للقوات الروسية سيطرت على بلدة فيدوروفكا في دونيتسك.

وأضافت أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" الروسية سيطرت على بلدة بافلوفكا في دونيتسك.

وأشار البيان إلى أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، اتخذت خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 185عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة والعتاد.

كما تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 345 عسكريا، ودبابتين ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية.

ووفقا للبيان، واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 285 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة والعتاد.

كما سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف ودونيتسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 160 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.

وأكدت "الدفاع" الروسية إن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 155 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدمير سبعة مستودعات للذخيرة والعتاد .

وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 6 صواريخ موجهة، و365 طائرة مسيرة أوكرانية.