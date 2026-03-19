رئيسة البرلمان الأوروبي: أسعار الطاقة ستزيد بشكل أكبر حال استمرار الصراع

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن أسعار الطاقة ستزيد بشكل أكبر حال استمرار الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.



وأشارت ميتسولا -في مؤتمر صحفي نشره البرلمان الأوروبي اليوم/الخميس/- إلى أن أوروبا تعمل على تنويع مزيج الطاقة لديها، وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها بالفعل.. قائلة إن "هذا لا يعني أننا في مأمن من صدمات الأسعار".



وأضافت أن عدم الاستقرار في أماكن أخرى لا يزال من الممكن أن يؤثر علينا هنا، هذا هو السبب في أن تركيزنا على التخزين والشبكات الكهربائية وخفض الطلب الخارجي هو بالضبط النهج الصحيح".