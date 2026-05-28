نجوم أفريقيا يشعلون مونديال 2026.. صلاح ومرموش وحكيمي يقودون الحلم القاري

لم يكن الحضور الأفريقي في كأس العالم يوما مجرد مشاركة عابرة بل ارتبط دائمًا بظهور نجوم تركوا بصمات خالدة في تاريخ البطولة، بداية من روجيه ميلا وجاي جاي أوكوتشا وصامويل إيتو وصولًا إلى أسامواه جيان، ليواصل الجيل الحالي حمل راية القارة السمراء نحو نسخة استثنائية من مونديال 2026.

ومع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا وارتفاع عدد ممثلي أفريقيا إلى 10 منتخبات للمرة الأولى تتجه الأنظار إلى مجموعة من النجوم الذين يملكون القدرة على صناعة الفارق وقيادة منتخباتهم نحو إنجازات تاريخية في البطولة الأكبر بتاريخ كأس العالم.

محمد صلاح.. قائد الحلم المصري

يواصل محمد صلاح كتابة التاريخ بقميص ليفربول ومنتخب مصر بعدما رسخ مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية، بفضل أرقامه القياسية وتأثيره المستمر داخل الملعب.

ويحمل قائد الفراعنة آمال الجماهير المصرية في مونديال 2026، خاصة مع خبراته الكبيرة وقدرته على حسم المباريات الكبرى بعدما قاد ليفربول لتحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي إلى جانب تتويجه بالحذاء الذهبي أكثر من مرة.

مرموش وصلاح.. ثنائي الرعب في هجوم الفراعنة

ويبرز عمر مرموش كأحد أهم الأسلحة الهجومية في صفوف منتخب مصر، بعدما فرض نفسه بقوة في الملاعب الأوروبية بفضل سرعته الكبيرة وتحركاته الذكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

ويعول المنتخب المصري على الشراكة المنتظرة بين صلاح ومرموش في ثنائي هجومي يمنح الفراعنة مزيجا من الخبرة والسرعة والفاعلية الهجومية، وسط طموحات بتحقيق ظهور استثنائي في كأس العالم.

ساديو ماني.. زعيم السنغال المستمر

ورغم انتقاله بعيدًا عن أوروبا، لا يزال ساديو ماني يمثل القلب النابض لمنتخب السنغال بفضل خبراته الكبيرة وتأثيره القيادي داخل الملعب.

وقاد ماني منتخب بلاده للتأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما لعب دورًا حاسمًا خلال التصفيات مؤكدا استمراره كأحد أبرز نجوم القارة السمراء.

حكيمي يقود طموحات المغرب

أما منتخب المغرب، فيواصل الاعتماد على جيله الذهبي الذي صنع التاريخ في مونديال 2022، وعلى رأسه أشرف حكيمي، أحد أبرز الأظهرة في العالم وأكثرهم تأثيرًا هجوميًا.

ويمثل نجم باريس سان جيرمان عنصرًا أساسيًا في منظومة «أسود الأطلس»، بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق دفاعيًا وهجوميًا، في ظل طموحات مغربية بمواصلة الحضور القوي عالميًا.

إبراهيم دياز.. موهبة تصنع الفارق

ويفرض إبراهيم دياز نفسه كأحد أهم العناصر الهجومية في منتخب المغرب، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، مستفيدًا من مهاراته الفنية الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وبات دياز أحد الأوراق الرابحة داخل تشكيلة المنتخب المغربي خاصة بعد تألقه اللافت في كأس الأمم الأفريقية 2025.

سيمينيو.. السلاح الجديد لغانا

ويعيش أنطوان سيمينيو فترة مميزة بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي، حيث نجح سريعًا في التأقلم مع أسلوب اللعب داخل الفريق الإنجليزي ليصبح أحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في الكرة الأفريقية.

ويعوّل منتخب غانا على إمكانيات سيمينيو في كأس العالم، خاصة بفضل سرعته وقدرته على التسجيل وصناعة الفرص.

أماد ديالو.. موهبة كوت ديفوار القادمة

كما يبرز أماد ديالو كواحد من أخطر الأجنحة الصاعدة في أفريقيا، بعدما قدم مستويات قوية مع منتخب كوت ديفوار خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ويمتلك ديالو قدرات هجومية كبيرة تجعله أحد أبرز الأسلحة المنتظرة في صفوف «الأفيال» خلال كأس العالم 2026.

أفريقيا تحلم بإنجاز تاريخي

ومع امتلاك القارة لهذا الكم من النجوم والخبرات تبدو أفريقيا أمام فرصة حقيقية لكتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، خاصة بعد الإنجاز المغربي التاريخي في نسخة 2022.

وتحمل نسخة 2026 طموحات كبيرة للمنتخبات الأفريقية التي لم تعد تكتفي بالمشاركة فقط بل باتت تطمح للمنافسة الحقيقية على الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة العالمية.