قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في مطروح
هل إعطاء الجزار جلد الأضحية ينقص الثواب.. وما حكم بيع جزء منها؟
نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات
مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على دولة الكويت الشقيقة وتؤكد تضامنها الكامل معها
تعامد الشمس فوق الكعبة.. ظاهرة فلكية نادرة ومميزة بالحرم المكي ثاني أيام العيد
نزل 100 جنيه.. الذهب عيار 21 يسجل 6725 جنيهاً في ثاني أيام العيد
محافظ البحيرة: تشغيل القسطرة المخية وتوفير أسرة عناية جديدة بمستشفى كفر الدوار
وزارة البترول: نتائج إنتاجية مبشرة لبئر غاز مينا غرب-1 بالبحر المتوسط
تحرك عاجل.. الزراعة تفرض طوارئ أيام العيد وتغلق أبواب الفوضى في الأسواق
سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير
رئيس البعثة الرسمية للحج: عودة حجاج القرعة المتعجلين إلى مقار إقامتهم بمكة غدا
معاشات وتقاعد مبكر .. توسيع نطاق الحماية.. تعديلات مرتقبة في التأمينات أمام البرلمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة البترول: نتائج إنتاجية مبشرة لبئر غاز مينا غرب-1 بالبحر المتوسط

غاز
غاز
أمل مجدى

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج إنتاجية مبشرة من أعمال حفر واختبار البئر «مينا غرب-1»، ضمن مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل غرب مينا بالبحر المتوسط، والذي تنفذه شركة شل وشركة كوفبيك، من خلال شركة رشيد للبترول القائمة بالعمليات نيابةً عن قطاع البترول المصري والشركاء.

وأظهرت الاختبارات الأولية، عقب الانتهاء من أعمال الحفر والتجهيزات الفنية للبئر، تحقيق معدلات إنتاج يومية تُقدَّر بنحو 45 مليون قدم مكعب غاز، إلى جانب نحو ألف برميل متكثفات، بما يعكس جودة الخزان وكفاءة الإنتاج.

كما أظهرت نتائج الاختبارات وتحليلات أداء الخزان إمكانية رفع معدلات إنتاج البئر إلى نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا، عقب ربطه على التسهيلات الإنتاجية.

ومن المقرر البدء في حفر وتجهيز البئر «مينا غرب-2» ، بما يدعم تسريع خطط تنمية الحقل وزيادة معدلات الإنتاج.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنمية حقل غرب مينا، باستثمارات تُقدَّر بنحو 390 مليون دولار، مع تطبيق أحدث تقنيات الحفر والتجهيز لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية. ومن المخطط أن تضيف هذه المرحلة 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات، خلال الربع الرابع من عام 2026.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاحتياطيات القابلة للاستخراج بالحقل تُقدَّر بنحو 245 مليار قدم مكعب من الغاز، ونحو 5 ملايين برميل من المتكثفات.

ويعكس المشروع استمرار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

الغاز الغاز الطبيعي النفط التعدين البترول وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

وزير التربية والتعليم

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

الاسماعيلي

بعد الهبوط رسميا.. 18 لاعبًا في الإسماعيلي يغلقون هواتفهم قبل مواجهة فاركو

هاني شاكر

كرم جبر: أسرة هاني شاكر أحسنت الرد بالصمت.. وحرمت الباحث عن الترند من الشهرة

مضيق هرمز

أمريكا تضرب “هيئة هرمز” وتشدد الخناق على إيران وسط تصاعد التوتر الإقليمي

ترشيحاتنا

الحج السياحي

حجاج السياحة يقضون أيام التشريق بمخيمات منى وسط استقرار كامل ومتابعة لحظية

خطة التأمين الطبي

الرعاية الصحية: متابعة ميدانية لتنفيذ خطة التأمين الطبي في العيد

حج الجمعيات

لجنة حج الصحفيين: الحجاج يواصلون رمي الجمرات بمنى

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد