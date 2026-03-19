الداخلية القطرية تؤكد أن جودة الهواء قرب رأس لفان والذخيرة والخور ضمن المعدلات الطبيعية

أفادت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، بأن مجلس الدفاع المدني القطري أكد أن مؤشرات جودة الهواء في المناطق القريبة من راس لفان الصناعية والذخيرة والخور لا تزال ضمن المستويات الطبيعية، منوهة إلى أن جميع القراءات المسجلة تقع في الحدود المعتمدة ودون تسجيل أي تجاوزات للمعايير الوطنية.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء القطرية (وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن ذلك يأتي في إطار متابعة مجلس الدفاع المدني لتطورات الوضع العام، واستعراض تقارير الجهات المختصة بشأن مستويات الجاهزية في عدد من القطاعات الحيوية.

كما لفتت إلى تأكيد المجلس على جاهزية الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء واستمرار أعمال الرقابة البيئية على مدار الساعة، والاستعداد الكامل للتعامل مع أي مستجدات بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة في دولة قطر.

وكانت الداخلية القطرية قد أعلنت عن سيطرة الدفاع المدني القطري بالكامل على حريقين من ضمن ثلاثة مواقع في منطقة راس لفان الصناعية، إثر هجمات إيرانية، دون تسجيل أي إصابات.