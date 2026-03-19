الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عادات بسيطة تحميك في عيد الفطر .. 10خطوات لتحقيق التوازن والحياة الصحية

نشاطك في عيد الفطر
نشاطك في عيد الفطر
ولاء خنيزي

مع حلول عيد الفطر، تتغير العادات اليومية بشكل ملحوظ، حيث تزداد الزيارات العائلية وتتنوع الأطعمة، وهو ما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الوجبات الدسمة وقلة الحركة. هذا التحول المفاجئ بعد شهر من الصيام قد يسبب مشكلات صحية مثل اضطرابات الهضم أو زيادة الوزن، إذا لم يتم التعامل معه بطريقة متوازنة.

وبحسب ما أورده موقع Hindustan Times، فإن الحفاظ على نمط حياة صحي خلال العيد لا يعني الحرمان، بل يعتمد على الاعتدال والاختيارات الذكية، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة.

احرص على تناول أطعمة متوازنة

يفضل إدخال الخضراوات والفواكه ضمن وجباتك اليومية، لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة مثل الألياف والفيتامينات، التي تساعد في تحسين الهضم وتقليل الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام.

لا تتوقف عن الحركة

حتى مع الانشغال بالزيارات، حاول الحفاظ على قدر من النشاط البدني، مثل المشي أو ممارسة تمارين خفيفة، لما لها من دور في تنشيط الدورة الدموية وتقليل الشعور بالخمول.

انتبه لكميات الطعام

تناول الطعام ببطء وركز على الكميات التي تتناولها، فذلك يساعدك على الشعور بالشبع دون إفراط، ويخفف العبء عن الجهاز الهضمي.

قلل من الحلويات قدر الإمكان

بدلًا من الإكثار من الحلويات التقليدية، يمكن اللجوء إلى خيارات صحية مثل الفواكه الطازجة أو المجففة، التي تمنحك مذاقًا حلوًا دون أضرار كبيرة.

لا تذهب للمناسبات وأنت جائع

تناول وجبة خفيفة قبل الخروج، مثل حفنة مكسرات أو قطعة فاكهة، حتى لا تندفع لتناول كميات كبيرة من الطعام أثناء الزيارات.

تجنب تناول الطعام ليلًا

السهر قد يدفعك للأكل في أوقات متأخرة، وهو ما يؤثر سلبًا على عملية الهضم، لذلك حاول تنظيم مواعيد وجباتك قدر الإمكان.

اجعل المائدة صحية

يمكنك المساهمة في إعداد أطباق صحية خلال التجمعات، مثل السلطات أو الأطعمة المشوية، ما يساعد على تحقيق توازن غذائي دون حرمان.

اشرب الماء بانتظام

احرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، وقلل من المشروبات الغازية أو الغنية بالسكر للحفاظ على ترطيب الجسم.

ابدأ يومك بنشاط

المشي في الصباح عادة مفيدة تمنحك طاقة إيجابية وتساعد على تنشيط الجسم منذ بداية اليوم.

تحرك بعد تناول الطعام

المشي لفترة قصيرة بعد الوجبات يساعد على تحسين عملية الهضم ويقلل من الشعور بالامتلاء، كما يعزز النشاط العام.

صورة أرشيفية

الدواجن والبيض

موعد صرف معاشات أبريل 2026

رؤية هلال عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

جانب من توقيع الاتفاقية

النادي الأهلي

حالة الطقس

جانب من الحلقة

الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني

وزير الأركان الأمريكي

بالصور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

عبد الله الثقافي

أحمد عاطف آدم

أبوبكر المطعني

د. أمل منصور

ياسر إبراهيم عبيدو

