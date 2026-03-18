قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر: استهداف البنية التحتية للطاقة تهديد للأمن العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة
الحكومة توافق على تخصيص عدة أراض بالمحافظات لإقامة مشروعات
مع وداع رمضان.. علي جمعة يوضح كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر وقيمتها هذا العام
إعادة فتح جزئي لطريق سفاجا قنا وتحويلات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية
قبل طرحه بالأسواق.. الأمن بداهم مصنع لإنتاج كحك العيد مجهول المصدر بالقاهرة
إعلام إيراني: 4 مواقع في منشأة بوشهر للغاز تعرضت لهجوم إسرائيلي
عسكري إيراني: استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد
ألمانيا تطالب بوضع خطة واضحة لضمان إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت
البورصة تختتم رمضان بصعود جماعي وربح 50 مليار جنيه
تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر
السنغال تدعو إلى تحقيق دولي في شبهات الفساد داخل الكاف
english EN
أصل الحكاية

6 أطعمة أساسية لتقليل خطر كسور العظام لدى مرضى الهشاشة

ولاء خنيزي

مع تقدم العمر، يزداد خطر التعرض للسقوط، وقد يتحول أي سقوط بسيط إلى كسر خطير لدى المصابين بهشاشة العظام، نظرًا لانخفاض كثافة العظام وزيادة هشاشتها.

ووفقًا لتقرير صحيفة The Mirror، يعاني الملايين من الأشخاص من هشاشة العظام، لكن يمكن الحد من خطر الكسور عبر بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي واتباع أسلوب حياة صحي.

ويؤكد خبراء التغذية، أن صحة العظام تعتمد على توازن العناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم، وفيتامين د، والمغنيسيوم، والبروتين، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على نمط حياة صحي.

أطعمة تحمي العظام وتقويها

1- منتجات الألبان والحليب النباتي المدعم
الكالسيوم عنصر أساسي لبناء العظام. وتعد منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي مصادر غنية بالكالسيوم. كما يمكن الاعتماد على البدائل النباتية المدعمة بالكالسيوم وفيتامين د، مثل حليب اللوز والشوفان والصويا، لتعزيز امتصاص الكالسيوم.

2- الخضراوات الورقية الخضراء
الكرنب والبروكلي والسبانخ تحتوي على الكالسيوم وفيتامين ك، وهما عنصران مهمان للحفاظ على صحة العظام ودعم امتصاص المعادن.

3- الأسماك الدهنية
مثل السلمون والماكريل والسردين، وهي غنية بفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية. ويساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، وهو عنصر يعاني كثير من البالغين من نقصه، خاصة في الشتاء مع قلة التعرض لأشعة الشمس.

4- المكسرات والبذور
اللوز وبذور السمسم والشيا توفر المغنيسيوم، الذي يعمل مع الكالسيوم للحفاظ على قوة العظام ويشارك في العديد من العمليات الحيوية داخل الجسم.

5- الحد من الأطعمة الغنية بالسكر
الإفراط في تناول السكريات يزيد من حموضة الجسم، ما يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام لاستعادة التوازن. لذلك يوصي الخبراء بتقليل السكر المكرر للحفاظ على صحة العظام.

6- البروتينات
يلعب البروتين دورًا رئيسيًا في دعم قوة العظام والحفاظ على كتلة العضلات، ما يقلل من خطر السقوط. تشمل مصادره: البيض، والأسماك، واللحوم قليلة الدهون، والفاصوليا، والعدس، والتوفو.

كسور العظام العظام خطر كسور العظام مرضى الهشاشة هشاشة العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

احرص على تناول البروكلي في رمضان لضبط السكر وحماية جسمك

اورمان الشرقية

محافظ الشرقية

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

