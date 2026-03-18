6 أطعمة أساسية لتقليل خطر كسور العظام لدى مرضى الهشاشة

مع تقدم العمر، يزداد خطر التعرض للسقوط، وقد يتحول أي سقوط بسيط إلى كسر خطير لدى المصابين بهشاشة العظام، نظرًا لانخفاض كثافة العظام وزيادة هشاشتها.

ووفقًا لتقرير صحيفة The Mirror، يعاني الملايين من الأشخاص من هشاشة العظام، لكن يمكن الحد من خطر الكسور عبر بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي واتباع أسلوب حياة صحي.

ويؤكد خبراء التغذية، أن صحة العظام تعتمد على توازن العناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم، وفيتامين د، والمغنيسيوم، والبروتين، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على نمط حياة صحي.

أطعمة تحمي العظام وتقويها

1- منتجات الألبان والحليب النباتي المدعم

الكالسيوم عنصر أساسي لبناء العظام. وتعد منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي مصادر غنية بالكالسيوم. كما يمكن الاعتماد على البدائل النباتية المدعمة بالكالسيوم وفيتامين د، مثل حليب اللوز والشوفان والصويا، لتعزيز امتصاص الكالسيوم.

2- الخضراوات الورقية الخضراء

الكرنب والبروكلي والسبانخ تحتوي على الكالسيوم وفيتامين ك، وهما عنصران مهمان للحفاظ على صحة العظام ودعم امتصاص المعادن.

3- الأسماك الدهنية

مثل السلمون والماكريل والسردين، وهي غنية بفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية. ويساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، وهو عنصر يعاني كثير من البالغين من نقصه، خاصة في الشتاء مع قلة التعرض لأشعة الشمس.

4- المكسرات والبذور

اللوز وبذور السمسم والشيا توفر المغنيسيوم، الذي يعمل مع الكالسيوم للحفاظ على قوة العظام ويشارك في العديد من العمليات الحيوية داخل الجسم.

5- الحد من الأطعمة الغنية بالسكر

الإفراط في تناول السكريات يزيد من حموضة الجسم، ما يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام لاستعادة التوازن. لذلك يوصي الخبراء بتقليل السكر المكرر للحفاظ على صحة العظام.

6- البروتينات

يلعب البروتين دورًا رئيسيًا في دعم قوة العظام والحفاظ على كتلة العضلات، ما يقلل من خطر السقوط. تشمل مصادره: البيض، والأسماك، واللحوم قليلة الدهون، والفاصوليا، والعدس، والتوفو.