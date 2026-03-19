وزير الإنتاج الحربي: مكتبي مفتوح لمناقشة المطالب والمقترحات والأفكار

توجّه الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بخالص التهنئة للعاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة قُرب حلول عيد الفطر المبارك، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وفي سياق متصل، حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئة العاملين الأقباط بمناسبة الصوم الكبير وقرب حلول عيد القيامة المجيد خلال الشهر المقبل.

وأعرب "جمبلاط" عن تقديره لجهود العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وعملهم الدؤوب لإعلاء شأن الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح للجميع لمناقشة مختلف المطالب والمقترحات والأفكار البناءة، لافتًا إلى أنه سيقوم شخصياً بفتح صناديق الشكاوى والمقترحات، والاطلاع على محتوياتها و التوجيه بدراستها.