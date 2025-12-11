الإدارة الذاتية الكردية: إحباط محاولة هروب نساء وأطفال من مخيم الهول

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، يوم الخميس إحباط محاولة فرار لنساء وأطفال من مختلف الجنسيات بينهم روس من مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا.

الهروب من مخيم الهول

ويحتجز في مخيم الهول بشمال شرق سوريا عائلات أفراد يُشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أفادت المسؤولة عن المنشأة الخميس لوكالة فرانس برس.

وتشرف الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، على مخيمات الهول التي يسكنها عشرات آلاف الأشخاص، كثير منهم يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش، وذلك رغم مرور أكثر من ست سنوات على هزيمته ميدانيا في البلاد.

وكشفت جيهان حنان المسئولة عن مخيم الهول أنه عادة ما تكثر محاولات الفرار في الظروف الجوية السيئة لاسيما بوجود الضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة منذ ثلاثة أيام.

أعلنت قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في سبتمبر الماضي إحباط محاولة هروب لنحو ستين شخصا من المخيم.

وقالت حنان إن المخيم يؤوي حاليا أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 أجنبي.