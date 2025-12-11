قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
أخبار العالم

الإدارة الذاتية الكردية: إحباط محاولة هروب نساء وأطفال من مخيم الهول

قسم الخارجي

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، يوم الخميس إحباط محاولة فرار لنساء وأطفال من مختلف الجنسيات بينهم روس من مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا.

الهروب من مخيم الهول

ويحتجز في مخيم الهول بشمال شرق سوريا عائلات أفراد يُشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أفادت المسؤولة عن المنشأة الخميس لوكالة فرانس برس.

وتشرف الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، على مخيمات الهول التي يسكنها عشرات آلاف الأشخاص، كثير منهم يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش، وذلك رغم مرور أكثر من ست سنوات على هزيمته ميدانيا في البلاد.

وكشفت جيهان حنان المسئولة عن مخيم الهول أنه عادة ما تكثر محاولات الفرار في الظروف الجوية السيئة لاسيما بوجود الضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة منذ ثلاثة أيام.

أعلنت قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في سبتمبر الماضي إحباط محاولة هروب لنحو ستين شخصا من المخيم.

وقالت حنان إن المخيم يؤوي حاليا أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 أجنبي.

