يحمي من السرطان والسكر .. فوائد مذهلة لخضار مهمل

تعد الكوسة من أكثر الخضروات الغنية بالفوائد الصحية والتي تساعد في الحماية من عدد كبير من الامراض في مقدمتها السرطان.

وفقا لما جاء في موقع ويبمد، نكشف لكم أهم فوائد الكوسة الصحية.

تمنع السرطان

تحتوي الكوسة على الزياكسانثين والعديد من المركبات الأخرى التي قد تلعب دورًا في الوقاية من الإجهاد التأكسدي وهذا بدوره قد يحد من احتمالية الإصابة بالسرطان.



تنظيم مستويات السكر في الدم

الكوسة غنية بفيتامين ب6 وتشير الأبحاث إلى أن هذا الفيتامين قد يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، بل وقد يلعب دوراً وقائياً ضد مرض السكري.

يحسن صحة العين

تحمي مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين خلايا العين عن طريق تصفية أطوال موجات الضوء الأزرق.

يقلل اتباع نظام غذائي غني بهذه المركبات من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين أو غيرها من مشاكل العين الصحية.

