الأهلي يضع شرطا لرحيل أفشة إلى بنغازي الليبي

علم صدى البلد، أن النادي الأهلي يشترط الحصول على 1.8 مليون دولار للموافقة على إعارة صانع الألعاب محمد مجدي أفشة إلى أهلي بنغازي الليبي لمدة عام واحد.

وفي سياق آخر كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل اصابة محمد مجدي افشه نجم الفريق مشددا ان أفشة اشتكى من آلام في عضلة السمانة عقب مشاركته في مباراة المنتخب الوطني ومنتخب الأردن ببطولة كأس العرب.

وأكمل أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي على هامش مران الفريق اليوم للاطمئنان على حالته، وتحديد برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل المناسب.