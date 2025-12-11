لتطوير منظومة محولات القدرة.. تنفيذ مشروع إحلال محولات القدرة بمحطة السد العالي وخزان أسوان

تشهد محطة كهرباء السد العالى ومحطتى كهرباء خزان أسوان الأولى والثانية تنفيذ مشروع إحلال محولات القدرة الرئيسية ، والذى يعتبر أحد المشروعات الحيوية الداعمة لإستقرار الشبكة الكهربائية القومية فى مصر .

وقد قام وفداً رفيع المستوى من شركة سيمنز إنرجى مصر يرافقهم عدد من مديري مصانع الشركة بالصين بزيارة ميدانية لمتابعة الأعمال بالمشروع حيث كان فى إستقبالهم المهندس خالد عابدين زكى رئيس قطاعات الشئون الفنية والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والمهندس إبراهيم عبيد رئيس قطاعات الإنتاج.

وتفقد الوفد الأعمال الجارية بمحطة كهرباء السد العالي، واطلع على مراحل الإحلال لمحولات القدرة ، ثم انتقل إلى محطتي كهرباء خزان أسوان الأولى والثانية، حيث اطلع على الوضع التنفيذي وخطط العمل التفصيلية، وناقش الاحتياجات الخاصة بكل محطة لضمان سير الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

إحلال محولات

وضم الوفد كل من المهندس محمد عبد النبي، نائب رئيس سيمنز إنرجي مصر، والمهندس محمد صبري مدير المشروعات، والمهندس صالح سمير مدير المشروع، ووائل صفي مدير الحسابات، ومصطفى عجور محاسب المشروع، والمهندس محمد سلامة مهندس الموقع.

واستعرض الوفد أحدث التقنيات في تصنيع محولات القدرة، مؤكدين التزام الشركة بتوفير الحلول الفنية لرفع كفاءة التشغيل بالمحطات الثلاث وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

حضر اللقاء عدد من قيادات الشركة المعنية بأعمال التطوير، وعلى رأسهم المهندس حسين لطفي، رئيس قطاع المشروعات، والمهندس خالد يحيى، رئيس قطاع محطة السد العالي، والمهندس عز حفني، مدير عام التركيبات الميكانيكية، بالإضافة إلى مهندسي التشغيل والإدارة الفنية، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الفني والتكاملي لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة ودقة.

فيما أشاد المهندس محمد عبد النبي، نائب رئيس سيمنز إنرجي مصر، بالتعاون المثمر مع قطاعات الشركة المختلفة، مؤكدًا أن الالتزام والكفاءة في مواقع العمل يعكس قوة الشراكة بين الجانبين.

وأضاف بأن الجهود الكبيرة والدقة فى تنفيذ المشروع تؤكد أننا نسير بخطوات ثابتة نحو تطوير منظومة محولات القدرة وفق أعلى معايير الجودة ، ونؤكد التزام سيمنز بتقديم الدعم الفني والتقنى لضمان نجاح هذا المشروع الإستراتيجى وتعزيز إستقرار الشبكة الكهربائية فى مصرى .