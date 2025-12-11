قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجيش الأوكراني: قوات روسية قليلة دخلت مدينة سيفيرسك

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
قسم الخارجي

أكدت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الخميس، أن مجموعات صغيرة متفرقة من القوات الروسية تمكنت من التسلل إلى أقبية المباني الشاهقة شمال مدينة سيفيرسك.

القوات الروسية تدخل سيفيرسك 

وأفاد الفيلق الحادي عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بأن قوات الدفاع الأوكرانية تسيطر على مدينة سيفيرسك في منطقة دونيتسك، بينما دخلت مجموعات من المشاة الروسية المدينة.

ونشرت وسائل الإعلام بنشاط تقارير تزعم سيطرة القوات الروسية على سيفيرسك، وأوضح الجيش الأوكراني أن هذه الادعاءات مبنية على مزاعم كاذبة، ويتم تداولها من قبل مصادر إعلامية تعمل لصالح القوات الروسية.

وشدد الفيلق الحادي عشر على أن سيفيرسك لا تزال تحت سيطرة قوات الدفاع الأوكرانية، مضيفا أنه نه على الرغم من الظروف الجوية الصعبة والضباب الكثيف، يحاول الروس التسلل بمجموعات من المشاة.

أفاد بيان صادر عن الجيش الأوكراني: "على مشارف سيفيرسك، تُلحق الوحدات الأوكرانية خسائر فادحة بمجموعات العدو المهاجمة، حيث يُقتل ما يصل إلى نصف أفرادها. مع ذلك، تتمكن بعض المجموعات الصغيرة من التسلل إلى أقبية المباني متعددة الطوابق، ما يُعقّد عملية تحييدها السريع".

الجيش الأوكراني قوات روسية سيفيرسك القوات المسلحة الأوكرانية القوات الروسية تدخل سيفيرسك

