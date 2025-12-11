حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على زيارة الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر مواليد ٢٠٠٧، بقيادة وائل رياض، خلال مرانهم اليوم، وذلك بملاعب مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

وأكد حسام حسن للاعبي منتخب مصر مواليد ٢٠٠٧ أن منتخبات الشباب والناشئين تمثل مستقبل الكرة المصرية، مطالباً إياهم بالعمل الجاد والتركيز وضرورة اللعب أمام الجميع بندية وثقة.

من جانبه، تمني إبراهيم حسن التوفيق لمنتخب مصر مواليد ٢٠٠٧، مؤكداً أنهم نواة حقيقية لمستقبل الكرة المصرية، وأن مواهب هذه المرحلة السنية تستحق المتابعة المستمرة.

بينما أثنى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد ٢٠٠٧ ، على الزيارة، مؤكداً أنها تمثل دفعة معنوية قوية للاعبين، وتمنحهم المزيد من الحوافز لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة.