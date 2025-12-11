موعد إرسال القائمة النهائية لـ منتخب مصر المشاركة بـ أمم إفريقيا

يرسل اليوم الخميس اتحاد الكرة القائمة النهائية لـ منتخب مصر الوطني المشاركة فى بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025.



ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025 ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.



28 لاعبا في قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، قائمة للاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل وجاءت كالتالي :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد صبحـي

محمد هاني

أحمد عيــد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

محمد إسماعيل

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطيـة

حمدي فتحي

مهند لاشيـن

محمود صابر

محمد شحاته

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفي محمد

صلاح محسن

أسامة فيصل.



وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد المنعم لعدم الجاهزية.