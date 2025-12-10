كرة بطولة كأس الأمم الإفريقية تظهر في مران منتخب مصر ضمن التحضيرات للبطولة المرتقبة..شاهد

شارك الإعلامي أمير هشام صورا لكرة بطولة كأس الأمم الإفريقية تظهر في مران منتخب مصر ضمن التحضيرات للبطولة المرتقبة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



أعلن المدرب موسى سيتشوني، يوم الأربعاء، عن اختياراته لمنتخب زامبيا المكون من 28 لاعباً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث ضمّت التشكيلة أربعة لاعبين شباب.

وتم اختيار قلب الدفاع ديفيد هامانسينيا، الذي خاض أول مباراة دولية له في مباراة ودية ضد جنوب أفريقيا الشهر الماضي، للمشاركة في البطولة المقامة في المغرب، إلى جانب زميله إيليا ماندنجي، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي خاض أول مباراة دولية له ضد أنغولا الشهر الماضي.

كما ضمت التشكيلة أيضاً جوزيف ليتيتا، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي لم يشارك بعد في أي مباراة دولية، لكنه خاض أول مباراة له في الدوري الإيطالي مع كالياري في أكتوبر الماضي، ولاعب الوسط جوزيف سابوبو باندا، المحترف في إسرائيل.

ويضم المنتخب 14 لاعباً ممن شاركوا في النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في ساحل العاج قبل عامين، حين خرجت زامبيا من الدور الأول بعد حصولها على نقطتين فقط من مبارياتها الثلاث في دور المجموعات.

وكان سيتشوني قد عُيّن مدرباً للمنتخب الشهر الماضي بعد حملة مخيبة للآمال في تصفيات كأس العالم، والتي أدت إلى رحيل المدرب أفرام جرانت.



يستهل منتخب زامبيا مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة مالي يوم 22 ديسمبر في الدار البيضاء، كما سيواجه جزر القمر والمغرب ضمن المجموعة الأولى. وقد غادر المنتخب لوساكا يوم الأربعاء متوجهاً إلى معسكر تدريبي في مورسيا بإسبانيا قبل التوجه إلى المغرب.

