4 لاعبين شباب.. قائمة زامبيا لكأس أمم إفريقيا 2025

أعلن المدرب موسى سيتشوني، يوم الأربعاء، عن اختياراته لمنتخب زامبيا المكون من 28 لاعباً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث ضمّت التشكيلة أربعة لاعبين شباب.

وتم اختيار قلب الدفاع ديفيد هامانسينيا، الذي خاض أول مباراة دولية له في مباراة ودية ضد جنوب أفريقيا الشهر الماضي، للمشاركة في البطولة المقامة في المغرب، إلى جانب زميله إيليا ماندنجي، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي خاض أول مباراة دولية له ضد أنغولا الشهر الماضي.

كما ضمت التشكيلة أيضاً جوزيف ليتيتا، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي لم يشارك بعد في أي مباراة دولية، لكنه خاض أول مباراة له في الدوري الإيطالي مع كالياري في أكتوبر الماضي، ولاعب الوسط جوزيف سابوبو باندا، المحترف في إسرائيل.

ويضم المنتخب 14 لاعباً ممن شاركوا في النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في ساحل العاج قبل عامين، حين خرجت زامبيا من الدور الأول بعد حصولها على نقطتين فقط من مبارياتها الثلاث في دور المجموعات.

وكان سيتشوني قد عُيّن مدرباً للمنتخب الشهر الماضي بعد حملة مخيبة للآمال في تصفيات كأس العالم، والتي أدت إلى رحيل المدرب أفرام جرانت.



ومن المقرر أن يتولى سيتشوني تدريب المنتخب الشهر الماضي، بعد حملة مخيبة للآمال في تصفيات كأس العالم، والتي أدت إلى رحيل المدرب أفرام غرانت.

يستهل منتخب زامبيا مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة مالي يوم 22 ديسمبر في الدار البيضاء، كما سيواجه جزر القمر والمغرب ضمن المجموعة الأولى. وقد غادر المنتخب لوساكا يوم الأربعاء متوجهاً إلى معسكر تدريبي في مورسيا بإسبانيا قبل التوجه إلى المغرب.

غادر المنتخب زامبيا لوساكا يوم الأربعاء متوجهاً إلى معسكر تدريبي في مورسيا بإسبانيا قبل التوجه إلى المغرب.



وجاءت قائمة زامبيا كالتالي:



حراسة المرمى: لورانس مولينجا (باور ديناموز)، فرانسيس موانسا (زاناكو)، ويلارد موانزا (باور ديناموز).

خط الدفاع: ماثيوز باندا (نكانا)، دومينيك تشاندا (باور ديناموز)، أوبينو تشيسالا (المريخ)، كاباسو تشونغو (زيسكو يونايتد)، ديفيد هامانسينيا (ليغانيس)، جيفت مفاندي (زيسكو يونايتد)، فرانكي موسوندا (البحرين)، بينسون ساكالا (بوهيميانز)، ستوبيلا سونزو (تشانغتشون ياتاي).



خط الوسط: جوزيف سابوبو باندا (هابويل بئر السبع)، لاميك باندا (ليتشي)، ميغيل تشايوا (هايبرنيان)، ويلسون تشيسالا (زاناكو)، جيفين كالوسا (موزا)، كينجز كانجوا (هبوعيل بئر السبع)، جوزيف ليتيتا (كالياري)، لوبامبو موسوندا (ماجديبورج)، باسكال. فيري (زيسكو يونايتد)، فاشون ساكالا (الفيحة)، ديفيد سيموكوندا (زيسكو يونايتد)، أوين تيمبو (باور ديناموز)



خط الهجوم: باتسون داكا (ليستر سيتي)، جاك لاهن كاليتشي (أوستريا لوستناو)، إليا ماندنجي (زاناكو)، كينيدي موسوندا (هبوعيل رامات غان).