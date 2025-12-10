قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كرة بطولة كأس الأمم الإفريقية تظهر في مران منتخب مصر ضمن التحضيرات للبطولة المرتقبة..شاهد
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
رياضة

4 لاعبين شباب.. قائمة زامبيا لكأس أمم إفريقيا 2025

مجدي سلامة

أعلن المدرب موسى سيتشوني، يوم الأربعاء، عن اختياراته لمنتخب زامبيا المكون من 28 لاعباً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث ضمّت التشكيلة أربعة لاعبين شباب.

وتم اختيار قلب الدفاع ديفيد هامانسينيا، الذي خاض أول مباراة دولية له في مباراة ودية ضد جنوب أفريقيا الشهر الماضي، للمشاركة في البطولة المقامة في المغرب، إلى جانب زميله إيليا ماندنجي، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي خاض أول مباراة دولية له ضد أنغولا الشهر الماضي.

كما ضمت التشكيلة أيضاً جوزيف ليتيتا، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي لم يشارك بعد في أي مباراة دولية، لكنه خاض أول مباراة له في الدوري الإيطالي مع كالياري في أكتوبر الماضي، ولاعب الوسط جوزيف سابوبو باندا، المحترف في إسرائيل.

ويضم المنتخب 14 لاعباً ممن شاركوا في النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في ساحل العاج قبل عامين، حين خرجت زامبيا من الدور الأول بعد حصولها على نقطتين فقط من مبارياتها الثلاث في دور المجموعات.
وكان سيتشوني قد عُيّن مدرباً للمنتخب الشهر الماضي بعد حملة مخيبة للآمال في تصفيات كأس العالم، والتي أدت إلى رحيل المدرب أفرام جرانت.


ومن المقرر أن يتولى سيتشوني تدريب المنتخب الشهر الماضي، بعد حملة مخيبة للآمال في تصفيات كأس العالم، والتي أدت إلى رحيل المدرب أفرام غرانت.

يستهل منتخب زامبيا مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة مالي يوم 22 ديسمبر في الدار البيضاء، كما سيواجه جزر القمر والمغرب ضمن المجموعة الأولى. وقد غادر المنتخب لوساكا يوم الأربعاء متوجهاً إلى معسكر تدريبي في مورسيا بإسبانيا قبل التوجه إلى المغرب.

غادر المنتخب زامبيا لوساكا يوم الأربعاء متوجهاً إلى معسكر تدريبي في مورسيا بإسبانيا قبل التوجه إلى المغرب.


وجاءت قائمة زامبيا كالتالي:


حراسة المرمى: لورانس مولينجا (باور ديناموز)، فرانسيس موانسا (زاناكو)، ويلارد موانزا (باور ديناموز).

خط الدفاع: ماثيوز باندا (نكانا)، دومينيك تشاندا (باور ديناموز)، أوبينو تشيسالا (المريخ)، كاباسو تشونغو (زيسكو يونايتد)، ديفيد هامانسينيا (ليغانيس)، جيفت مفاندي (زيسكو يونايتد)، فرانكي موسوندا (البحرين)، بينسون ساكالا (بوهيميانز)، ستوبيلا سونزو (تشانغتشون ياتاي).


خط الوسط: جوزيف سابوبو باندا (هابويل بئر السبع)، لاميك باندا (ليتشي)، ميغيل تشايوا (هايبرنيان)، ويلسون تشيسالا (زاناكو)، جيفين كالوسا (موزا)، كينجز كانجوا (هبوعيل بئر السبع)، جوزيف ليتيتا (كالياري)، لوبامبو موسوندا (ماجديبورج)، باسكال. فيري (زيسكو يونايتد)، فاشون ساكالا (الفيحة)، ديفيد سيموكوندا (زيسكو يونايتد)، أوين تيمبو (باور ديناموز)


خط الهجوم: باتسون داكا (ليستر سيتي)، جاك لاهن كاليتشي (أوستريا لوستناو)، إليا ماندنجي (زاناكو)، كينيدي موسوندا (هبوعيل رامات غان).

منتخب زامبيا موسى سيتشوني كأس الأمم الأفريقية

