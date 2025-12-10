غزة.. بلدية جباليا تحذر من تداعيات العاصفة بايرون على النازحين

حذرت بلدية جباليا النزلة من التداعيات الخطيرة للعاصفة الجوية "بايرون"، التي بدأ تأثيرها الليلة الماضية على قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة نتيجة الدمار الواسع وحالات النزوح المستمرة.



توقعات بهطول أمطار غزيرة

وقالت البلدية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن العاصفة ستستمر لعدة أيام وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة تتجاوز 150 ملمترًا خلال ساعات قصيرة، ما يستوجب التحذير من تداعيات هذه العاصفة ودعوات للمواطنين باتباع ارشادات التعامل مع المنخفضات الجوية قدر الإمكان.

ودعت البلدية كافة الجهات المعنية بالإنسان والبيئة حول العالم بالوقوف على تداعيات ونتائج هذه العاصفة، موضحة أن الخيام غرقت قبل وصولها لذروتها، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض القطاع لمنخفض جوي قوي يُغرق خيام الناس ويُعطب محتوياتها، مؤكدة عدم ادخارها أي جهد في سبيل معالجة آثار المنخفض برغم شح الموارد والعجز في معداتها وآلياتها بسبب الحرب.