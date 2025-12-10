أحمد موسى: ضرورة فرض غرامات على مروّجي الأكاذيب

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن دوره داخل نقابة الصحفيين للمطالبة بإلغاء الحبس في قضايا النشر، قائلا: أنا عضو نقابة الصحفيين، واشتغلنا عشان منع حبس الصحفيين في قضايا النشر، والرئيس الأسبق مبارك استجاب وعدل القانون في 2006.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن حرية التعبير مكفولة؛ شريطة الاستناد إلى المعلومات الدقيقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، قائلاً: "النقد مباح طالما الهدف مصلحة البلد".

وأكد ضرورة فرض غرامات على مروّجي الأكاذيب؛ حفاظا على الرأي العام، مع التشديد على أن الدستور يحمي حرية الصحافة والإعلام ويدعم أداءهما المسؤول.