أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية للدكتور مصطفى مدبولي على تعليقه وتناوله قضايا الشائعات ، موضحًا: «هناك حرية رأي وتعبير موجودة في مصر، ولسه بننتقد الحكومة والمسؤولين، وإمبارح انتقد وزير الشباب والرياضة».



وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الرأي من حقكك تقوله ولو عندك معلومات ناقصة يكملهالك.



وأضاف: «موضوع حرية الرأي والتعبير في مصر مباح، ولكن الشائعات والأكاذيب أمر مُجرم، وانتقاد الحكومة أو المسئولين يحتاج إلى رد للتوضيح وهناك فرق بينه وبين بث الشائعات.



وأوضح أنه من يروج أكاذيب أو بث شائعات يستهدف بلبلة الرأي العام، وهناك 3 دول تواجه الشائعات «الإمارات، قطر، الكويت».



