فلامنجو يهزم كروز آزول ويضرب موعدا مع بيراميدز في كأس التحدي

فاز فريق فلامينجو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، على كروز آزول المكسيكي بطل الكونكاكاف بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن بطولة إنتركونتيننتال للأندية.

وأنهى فلامينجو الشوط الأول متقدمًا بهدف أراسكايتا في الدقيقة 15 بعد خطأ دفاعي، قبل أن يدرك خورخي سانشيز التعادل لكروز آزول بتسديدة قوية في الدقيقة 44. وفي الشوط الثاني عاد أراسكايتا ليسجل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 71 بعد متابعة داخل المنطقة.

المباراة شهدت أيضًا إلغاء هدف لـ كروز آزول بداعي التسلل على المهاجم فيرنانديز.

وبهذا الانتصار، يضرب فلامينجو موعدًا مع بيراميدز، بطل أفريقيا، يوم السبت المقبل على ملعب أحمد بن علي في قطر، ضمن بطولة كأس التحدي. وسيواجه الفائز منهما باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.