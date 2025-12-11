أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في اصطياد التمساح الذي أثار حالة من القلق بين أهالي قرية السدرة التابعة للوحدة المحلية بالزوامل خلال الأيام الماضية.

جاءت عملية الاصطياد بعد تكثيف الجهود وتنفيذ توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، حيث استمرت أعمال التمشيط والمتابعة الميدانية على مدار الساعة.

وقد شارك في العملية شيخ صيادي الشرقية الحاج عبد الفتاح عبد النبي خليل وعدد من الصيادين المتطوعين، الذين أسهموا بخبراتهم وشباكهم المتخصصة في إنهاء المهمة بنجاح، مما ساهم في إعادة الطمأنينة للأهالي.

وأكد رئيس المركز استمرار المتابعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتوجيه الشكر لكافة الجهات المشاركة والجهود الأهلية المتعاونة.