مدبولي: مصر وجهة عالمية للتعاون العلمي.. وتستضيف حدثين تاريخيين لأول مرة عربيا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات أن اليوم نجتمع تحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أن مصر ليس أرض التاريخ فقط بل أرض العلوم والبحث العلمي والعلم والابتكار .

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تسضيف اليوم، حدثين تاريخيين لأول مرة في العلم العربي، لافتا إلى ان هذا يعكس ثقة المجتمع العالمي والعلمي لمصر مشيرا الى أن مصر وجهة عالمية للتعاون العلمي وفق رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة .

وأكد مدبولي أن مصر تسعى لتوظيف نتائج البحث العلمي وتحويلها الي قيمة اقتصادية كما أننا نهدف لترسيخ مفهوم تسويق العقول للاستفادة منها اقتصاديا .