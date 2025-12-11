تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق انبي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي المباراة بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد سيحا

الدفاع : عمر كمال - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري

الوسط أحمد نبيل كوكا - أحمد رضا - حسين الشحات

الهجوم : طاهر محمد طاهر - أحمد عبدالقادر "محمد عبدالله " -حمزة عبدالكريم " جراديشار"



ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة انبي في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لظروف انضمامهم إلى المنتخبات الوطنية.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لاستغلال بطولة كأس عاصمة مصر من أجل منح الفرصة للاعبين البدلاء لتقديم مردود قوي واختيار العناصر المميزة من الناشئين الذين تم تصعيدهم إلي صفوف الفريق الأول.