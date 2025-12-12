قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد ياسر ريان: أنتظر فرصة اللعب للزمالك.. ومازلت أحلم بالعودة للأهلي
حلمي طولان ردا علي منتقديه: لن تستطيعوا إرهابي.. أنا في حمى الرئيس
مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025
شراكة حكومية ومجتمعية لتشغيل مصنع غزل الفيوم توفر فرص عمل لـ 2000 سيدة
مرض جلدي يجتاح البحرية الإسرائيلية ويشل دورة تدريبية
بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرض جلدي يجتاح البحرية الإسرائيلية ويشل دورة تدريبية

البحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية
فرناس حفظي

علق الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، دورة تدريب الضباط البحريين بعد تسجيل انتشار مرض جلدي معد بين المتدربين، ما أدى إلى إصابة نحو 40 طالبا عسكريا.
 

ووفق مصادر عسكرية إسرائيلية، فقد أبلغ المتدربون خلال الأيام الماضية ضمن الفحوصات الدورية خلال مرحلتي التدريب البحري والقيادة عن ظهور إصابات جلدية متشابهة وبعد التشخيص، تبين أن العدوى ناتجة بالأساس عن الزحف على الأسطح البحرية والتعرض المتكرر لمياه البحر المالحة.


وقدمت العيادة الطبية التابعة للبحرية في قاعدة حيفا علاجا فوريا لجميع المصابين، إلى جانب تعليمات للوقاية ومنع انتقال العدوى، شملت تطهير المعدات الشخصية وإجراءات النظافة اللازمة. 


وأعلنت البحرية الإسرائيلية اتخاذ خطوات فورية لاحتواء انتشار المرض، من بينها تعليق التدريبات لعدة أيام بهدف تمكين المصابين من التعافي وضمان عدم انتقال العدوى لبقية أفراد الدورة.


وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن معظم الإصابات تصنف بأنها خفيفة، وأن الدورة ستستأنف فور تعافي الطلاب بالكامل، مشددا على أن جودة التدريب في هذا المسار البحري المرموق لن تتأثر.

الجيش الإسرائيلي دورة تدريب الضباط البحريين مرض جلدي التدريب البحري قاعدة حيفا

