انفجار غير معلوم السبب وراء انهيار عقار إمبابة .. والاشتباه في تسريب من إسطوانة بوتاجاز

تلقت شركة تاون جاس، بلاغ بانهيار أحد العقارات السكنية بمدينة العمال بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، علي الفور وجهت الشركة فرق الطوارئ إلى موقع البلاغ.

وأضافت الشركة في بيان له قبل قليل، إنه بالمعاينة الأولية تبين أن انهيار العقار نتج عن انفجار غير معلوم المصدر، يرجح أن يكون بسبب تسرب غازي من أسطوانة بوتاجاز في أحدي الشقق السكنية بالعقار .

وأوضحت أنه على الفور قامت فرق الطوارئ بتأمين عدد من العقارات المجاورة كإجراء احترازي، لحين انتهاء الجهات المختصة من معاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه .



وسنوافيكم بالمستجدات عقب الانتهاء من تحقيقات الجهات المعنية.