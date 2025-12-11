تعرف على أحدث منتجات هواوى العالمية

طرحت هواوي العالمية مجموعة من أجهزتها الجديدة خلال فعالية "Unfold the Moment"، العالمية حيث أعلنت عن الهاتف القابل للطي HUAWEI Mate X7، وسماعات الأذن المفتوحة HUAWEI FreeClip 2، والساعة HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN، إضافة إلى الحاسوب اللوحي HUAWEI MatePad 11.5 S. ويعتمد هاتف Mate X7 في تصميمه على نمط مستوحى من البروكار الصيني التقليدي، ويأتي بخيارات جلدية، مع تحسينات في نظام التصوير تشمل دقة ألوان أعلى ومدى ديناميكي يصل إلى 17.5 EV، إضافة إلى شاشة Crystal Armor Kunlun وبنية طي ثلاثية الطبقات ومفصلات معززة، إلى جانب بطارية بسعة 5600 مللي أمبير ونظام تبريد موسّع.

أما سماعات HUAWEI FreeClip 2 فتأتي بتصميم يلتف حول الأذن ووزن 5.1 غرام لكل سماعة، وتضم وحدة تشغيل مزدوجة ومعالج NPU مطوّر، مع دعم مقاومة IP57 وعمر بطارية يصل إلى 38 ساعة. وتشمل المنتجات الجديدة كذلك ساعة HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN بإصدار Royal Gold، المصنوعة من سيراميك بنفسجي وذهب عيار 18 قيراط ومعدن سائل قائم على الزركونيوم وسوار من التيتانيوم، مع توفير ميزات خاصة بالغطس وتقنيات اتصال متقدمة ونظام定位 دقيق. ويأتي جهاز MatePad 11.5 S بشاشة PaperMatte، إضافة إلى قلم M-Pencil Pro ولوحة مفاتيح مغناطيسية، مع تحديثات لتطبيقات Notes وGoPaint وFilmora وWPS لتحسين تجربة الإنتاج والاستخدام.