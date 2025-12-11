قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف على أحدث منتجات هواوى العالمية

أجهزة
أجهزة
أحمد عبد القوى

طرحت هواوي العالمية  مجموعة من أجهزتها الجديدة خلال فعالية "Unfold the Moment"، العالمية حيث أعلنت عن الهاتف القابل للطي HUAWEI Mate X7، وسماعات الأذن المفتوحة HUAWEI FreeClip 2، والساعة HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN، إضافة إلى الحاسوب اللوحي HUAWEI MatePad 11.5 S. ويعتمد هاتف Mate X7 في تصميمه على نمط مستوحى من البروكار الصيني التقليدي، ويأتي بخيارات جلدية، مع تحسينات في نظام التصوير تشمل دقة ألوان أعلى ومدى ديناميكي يصل إلى 17.5 EV، إضافة إلى شاشة Crystal Armor Kunlun وبنية طي ثلاثية الطبقات ومفصلات معززة، إلى جانب بطارية بسعة 5600 مللي أمبير ونظام تبريد موسّع.

أما سماعات HUAWEI FreeClip 2 فتأتي بتصميم يلتف حول الأذن ووزن 5.1 غرام لكل سماعة، وتضم وحدة تشغيل مزدوجة ومعالج NPU مطوّر، مع دعم مقاومة IP57 وعمر بطارية يصل إلى 38 ساعة. وتشمل المنتجات الجديدة كذلك ساعة HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN بإصدار Royal Gold، المصنوعة من سيراميك بنفسجي وذهب عيار 18 قيراط ومعدن سائل قائم على الزركونيوم وسوار من التيتانيوم، مع توفير ميزات خاصة بالغطس وتقنيات اتصال متقدمة ونظام定位 دقيق. ويأتي جهاز MatePad 11.5 S بشاشة PaperMatte، إضافة إلى قلم M-Pencil Pro ولوحة مفاتيح مغناطيسية، مع تحديثات لتطبيقات Notes وGoPaint وFilmora وWPS لتحسين تجربة الإنتاج والاستخدام.

أجهزة هواوى عالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

الوطنية للانتخابات: مرحلة الإعادة للمرحلة الثانية الأسبوع القادم

المستشار أحمد بنداري

الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة للمرحلة الثانية الأسبوع المقبل في 55 دائرة انتخابية

كامل الوزير

الوزير: إنقاذ وحدة حلوان وتشغيل خام الواحات.. وانطلاقة لصناعة المركبات بمصر

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد