منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا

بدأ منتخب أنجولا استعداداته الجادة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، حيث يواصل الفريق تدريباته المكثفة قبل انطلاق البطولة يوم 21 ديسمبر الجاري في المغرب، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين على الظهور بأفضل شكل ممكن خلال المنافسات.

وأكد فريدي، قائد منتخب أنجولا، أن طريق منتخب بلاده في البطولة لن يكون سهلاً، مشيراً إلى أن فرص المنتخبات المتواجدة في المجموعة الثانية تبدو متقاربة للغاية في التأهل للدور التالي.

وكانت قرعة البطولة قد وضعت أنجولا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات مصر وجنوب أفريقيا.

وقال فريدي في تصريحات لموقع "فلاش سكور" العالمي: "المباريات ستكون صعبة؛ أي فريق قادر على الفوز في أي مواجهة، ولذلك يجب أن نكون في أعلى درجات التركيز، وأن نستعد جيداً، ونحافظ على الانسجام داخل الفريق حتى نتخطى مرحلة المجموعات".

وأضاف قائد المنتخب الأنجولي: "منتخب مصر دائماً ما يُعد منافساً قوياً ومرشحاً للفوز بالبطولة، ورغم أنه لا يضم عدداً كبيراً من الأسماء اللامعة، إلا أنه يلعب كرة جماعية منظمة ويملك لاعباً استثنائياً مثل محمد صلاح يشكل إضافة كبيرة لهم".