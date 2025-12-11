كامل الوزير يبدأ جولة موسعة لمتابعة القطار السريع وطرق الصعيد وخطة النهوض بالصناعة

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه سيتم خلال الساعات الـ48 المقبلة تنفيذ جولة ميدانية موسعة تشمل عدداً من المشروعات الحيوية، على رأسها متابعة أعمال القطار السريع، والطريق الصحراوي الغربي والشرقي، إلى جانب تفقد أوضاع القطاع الصناعي في محافظات الصعيد.

محاور الخطة العاجلة

وأكد الوزير خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن هذه الجولات تأتي ضمن محاور الخطة العاجلة التي وضعتها الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وربط حركة النقل الحديثة بمناطق الإنتاج والتصنيع، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل حالياً على تسريع وتيرة الإنجاز في مشروعات البنية التحتية ومحاور النقل، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الصناعة وتعزيز قدرات التصدير، موضحاً أن متابعة تنفيذ المشروعات على الأرض يضمن تذليل العقبات وتقديم حلول فورية لأي تحديات قد تعرقل سير العمل.

تعزيز التنمية الشاملة

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التنمية الشاملة بالصعيد، وتحويله إلى منطقة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.