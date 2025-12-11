قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه تحدث هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، في الوقت الذي تسعى فيه نيودلهي إلى تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن بنسبة 50% على بعض صادرات البلاد الرئيسية.

مباحثات ترامب ومودي

وقال مودي في منشور على منصة إكس: استعرضنا التقدم المحرز في علاقاتنا الثنائية وناقشنا التطورات الإقليمية والدولية". 

وتحدث مودي وترامب ثلاث مرات منذ أن ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى 50%، مما أثر سلباً على صادرات المنسوجات والمواد الكيميائية والمواد الغذائية مثل الروبيان.

المنتجات الزراعية الأمريكية

ووصف مودي محادثته مع ترامب بأنها "ودية ومثمرة"، وقال إن بلديهما سيواصلان العمل معاً من أجل السلام والاستقرار والازدهار العالميين. وكانت المفاوضات التجارية بين الجانبين قد انهارت في أواخر يوليو، بعد أن رفضت الهند فتح سوقها أمام المنتجات الزراعية الأمريكية، وامتنعت عن الاعتراف بدور الرئيس ترامب في الوساطة خلال النزاع الهندي الباكستاني.

و استمرت المحادثات منذ ذلك الحين، وسط مؤشرات على أن شركات التكرير الهندية تخفض مشترياتها من النفط الروسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل (LKOH.MM) للضغط على موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا.

يزور نائب الممثل التجاري الأمريكي، ريك سويتزر، نيودلهي في زيارة تستغرق يومين لمناقشة العلاقات التجارية، حيث تسعى نيودلهي إلى تخفيف الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن على مشترياتها من النفط الروسي.

بوتين في الهند

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار نيودلهي في زيارة دولة الأسبوع الماضي، وعرض على الهند إمدادات وقود متواصلة، وتحدى الضغوط الأمريكية على الهند لعدم شراء الوقود الروسي.

وأظهرت بيانات الحكومة الهندية أن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 9% تقريبًا على أساس سنوي في أكتوبر ، لتصل إلى 6.31 مليار دولار أمريكي من 6.91 مليار دولار أمريكي في العام السابق، على الرغم من أنها كانت أعلى من 5.47 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.

وتضغط واشنطن أيضاً على الهند لخفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية على السلع الأمريكية وفتح سوقها أمام المنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك فول الصويا والذرة الرفيعة.

