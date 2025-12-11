الوطنية للانتخابات: مرحلة الإعادة للمرحلة الثانية الأسبوع القادم

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الأسبوع القادم لدينا انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة بـ 13 محافظة.

وأضاف بنداري، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن فترة الصمت الانتخابي تبدأ يوم 14 ديسمبر، والانتخابات في الخارج ستكون يومي 15،16 ديسمبر، والانتخابات في الداخل ستكون يومي 17،18 ديسمبر.

الفرق بين المندوب والمرشح

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن مندوب المرشح هو الذي يحضر لجان التصويت، أما الوكيل فهو الذي يحضر عمليات الفرز لهذه الأصوات واستلام محاضر الحصر العددي.

وأضاف بنداري، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإعلان الذي يتم من رؤساء اللجان العامة هو إعلان حصر عددي للأصوات وليس نتيجة.

