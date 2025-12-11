الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة للمرحلة الثانية الأسبوع المقبل في 55 دائرة انتخابية

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب ستكون الأسبوع المقبل في 55 دائرة انتخابية في 13 محافظة.

وقال بنداري في كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات: " الصمت الانتخابي 14 ديسمبر، والانتخابات في الخارج 15 و 16 ديسمبر وفي الداخل 17 و 18 ديسمبر ".

وأضاف: "شكرا للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات النواب بمرشحين ومتابعة مجريات العملية الانتخابية ".

وتابع بنداري :"شكرا للصحفيين والإعلاميين على التغطية الإعلامية المهنية الأمينة انتم عين الوطن.. وشكرا للناخبين الذين شاركوا في انتخابات النواب".