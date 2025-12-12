قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية
قال معتز الخصوصي، الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إن تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات مع رؤوساء اللجان العامة في المحافظات بشأن تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين أمر هام وسبق أن لفت إليه الرئيس السيسي خلال توجيهاته للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن مخالفات العملية الانتخابية في المرحلة الأولى.

وأشار الخصوصي ، خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي شهاب شعلان إلى أنه لابد بالفعل من تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين تضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية ، حتى لايكون هناك تلاعب في نتائج الانتخابات ، ويستطيع كل مندوب مرشح أن يحصل على كل الكشوف ويكون كل شيىء أمامه على مرأى ومسمع.

وأشار الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية، إلى أن تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين قرار مهم جدا لأنه بدون تسليم هذه الكشوف ، سيكون هناك شكوك حول العملية الانتخابية ، والتي من الممكن أن تؤثر على بطلان العملية الانتخابية.

