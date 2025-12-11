بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

يعد القرنبيط المقلي من أكثر الأكلات التى تستهلك كمية كبيرة من الزيت كما يضر الصحة ويرفع نسبة الكوليسترول الضار.

نعرض لكم طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن بدون أن يتشرب كمية كبيرة من الزيت من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير القرنبيط المقرمش

قرنبيط مسلوق

دقيق الذرة

شبت

كزبرة خضراء

ثوم

فلفل حار

كمون ناعم

بيض

زيت

طريقة عمل قرنبيط في الفرن

غلف القرنبيط بالدقيق والخضرة والتوابل

يدهن القرنبيط بطبقة من البيض المخفوق والمتبل بالملح والفلفل الأسود.

يدهن القرنبيط بالزيت ثم يرص على صاج مبطن بورق الزبدة أو الزيت.

ادخلى صاج القرنبيط فرن ساخن وانتظر حتى النضج ويقدم مع السلطة الخضراء والخبز البلدي وبالهنا والشفا.