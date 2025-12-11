قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصعيد مرشح لخوض جولة الإعادة بانتخابات النواب بعد وفاة أحد المرشحين

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
أ ش أ

أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، قرارًا بتصعيد المرشح سيد محمد عيد عبد الله وشهرته (سيد عيد) لخوض جولة الإعادة بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة، بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في ضوء وفاة المرشح أحمد السيد عبد العال أحمد وشهرته (أحمد جعفر).

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات - في بيان لها مساء اليوم - أن قرار تصعيد المرشح سيد محمد عيد عبد الله، يأتي باعتباره المرشح الذي كان يلي المرشحين الذين أعلن عن خوضهما جولة الإعادة، في عدد الأصوات بالجولة الأولى من المرحلة الثانية للعملية الانتخابية.

وأضافت الهيئة أنها كانت قد تلقت إخطارًا رسميًا بوفاة المرشح أحمد السيد عبد العال أحمد، المرشح على النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة، وذلك قبل أيام من خوضه جولة الإعادة.


وتقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص العزاء لأسرة المرشح المتوفى، وكذلك للناخبين أهالي دائرته الذين منحوه أصواتهم في الجولة الأولى.

الوطنية للانتخابات قرارًا انتخابات مجلس النواب

