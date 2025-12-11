كامل الوزير: إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع متعثر وخطة عاجلة لإنقاذ 7 آلاف مصنع

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن جهود الدولة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعم قطاع الصناعة، مؤكداً أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة في هذا الملف خلال الفترة الماضية.

عدد المصانع المتعثرة

وقال الوزير خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة صدى البلد إن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى نحو 7 آلاف مصنع، إضافة إلى 4 آلاف مصنع متخصص لم يبدأ نشاطه بعد، مشيراً إلى أن الدولة وضعت خطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم المشروعات الجاهزة للعمل.

وأوضح كامل الوزير أنه تم بالفعل إعادة تشغيل أكثر من ألفي مصنع من بين المصانع المتوقفة، بعد حل المشكلات التمويلية والإدارية والفنية التي كانت تعرقل عودتها للإنتاج.

سلسلة الإمداد الصناعية

وأشار إلى أن من بين المصانع التي عاد تشغيلها مصنعاً كبيراً كان ينتج الحديد والصلب، ما يمثل إضافة قوية لسلسلة الإمداد الصناعية ويدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.

وأكد الوزير أن العمل مستمر لاستكمال تشغيل باقي المصانع ودعم المستثمرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الصناعة المحلية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.