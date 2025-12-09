كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر

اعرب المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة عن سعادته لافتتاح أحد مصانع ضفائر السيارات بمدينة بدر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وقال الوزير خلال افتتاح مصنع ضفائر السيارات أن المصنع يفتح الباب تمام توطين صناعة مكونات السيارات وتعزيز مصر لتصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات والنهوض بالصناعة المصرية .

وأشار إلي أن إقامة مصانع جديدة يهدف لزيادة التصدير وخفض الواردات وتعنيق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري ورفع تصنيف الصناعة المصرية دوليا لافتا أن المصنع له ١٤ فرعا في مصر ويوفر ما يقرب من ٦ آلاف فرصة عمل للشباب .

وأشار كامل الوزير أن اليوم نحتفل بوضع حجر الأساس لمجمع تصنيع ضفائر السيارات بمدينة بدر والذي يعد اكبر مجمع لتصنيع الضفائر الكهربائیة.