أركان فؤاد: الغناء في مصر متدهور ويثير الحزن.. والتكنولوجيا غيرت طبيعة الفن

كشف الفنان السوري أركان فؤاد عن رأيه الصريح في حالة الغناء الحالية في مصر، مؤكدًا أنه يتفق مع تصريحات الفنانة نادية مصطفى بشأن الوضع الحالي الذي يثير الحزن لدى محبي الفن الأصيل.

تدهور الغناء

وشدد أركان خلال حواره في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أن تدهور الغناء ليس مسؤولية الفنانين فقط، مشيرًا إلى أن الفترة الذهبية كانت في عهد الإذاعة والتليفزيون، حيث كانت الحفلات تُقام في كل أنحاء مصر من بورسعيد إلى الإسكندرية، وكان على كل مطرب يقدم أغنية جديدة في كل حفلة؛ ما حفز على الابتكار والتعاون مع ملحنين ومؤلفين وموزعين جدد.

وأكد أركان فؤاد أن اختيار الطبقة الصوتية المناسبة للأغنية أمر أساسي لنقل المشاعر بدقة، مشيرًا إلى موقفه الحازم مع أحد الملحنين الذي اقترح أغنية غير مناسبة لصوته، قائلاً: «هذه الطبقة الصوتية ليست لي».



الجدية والالتزام الفني

وأشار إلى أن هذا المستوى من الجدية والالتزام الفني لم يعد موجودًا اليوم، وأن بعض الفرق والمطربين يعتمدون على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تأليف الأغاني، وهو أسلوب لم يكن معتادًا عليه.



مشروع فني جديد

وفي ختام حديثه، كشف أركان فؤاد أنه يعمل على مشروع فني جديد قريبًا، مؤكدًا أن التحديات الحالية تغير طبيعة العمل الفني كثيرًا مقارنة بالماضي، لكنه يظل متفائلًا بإمكانية تقديم أعمال متميزة للمستمعين.