المهن الموسيقية تطمئن الجمهور على الفنانة شيرين عبد الوهاب

كشف طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال إن الفنانة تعاني من مشكلات صحية، وأنها تعاني من انكسارات، وأنه يطالب الجميع بعد نشر أخبار غير صحيحة عن النجوم.

وأضاف المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ومحمد جوهر، أن شيرين تعاني من وعكة صعة وتعالج منها لعدة أيام وستعود، وأن هذا الأمر طبيعي يحدث لأي شخص.

وأوضح أن الحالة للفنان الكبير هاني شاكر مستقرة وبدأت تستجيب للعلاج، والحالة الآن مستقرة، وأن الفنان هاني شاكر وصل باريس لتلقي العلاج، والحصول على فترة نقاهة.

وأشار إلى أنه يعتذر لجمهور هاني شاكر، وأسرة هاني شاكر، بعد الشائعات الكثيرة التي انتشرت خلال الساعات الماضية، دون الرجوع لـ المصادر الرسمية، وأنه للأسف تم تداول الشائعة.

وكشف أن ما تعرض له الفنان هاني شاكر، كان يعاني من نزيف بشكل مفاجئ، وبعد ذلك انتقل لـ المستشفى، وتم عمل جراحة في القولون، لكن شائعة الوفاة غير صحيح.

وأوضح أن نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، أصدر بيان مكتوب لكي يطمئن الجمهور والجميع، وغم ذلك هناك بعض المنصات تنشر الأخبار غير صحيحة، ولذلك نطالب كل الصحفيين بعدم نشر أي خبر إلا بالرجوع للمصدر الرسمي.

وأشار إلى أن نقابة الموسيقيين أكثر نقابة تعاني من كثرة الشائعات التي تنتشر عن النجوم من أجل الحصول على مشاهدات وسبق، وأن هذا أمر غير طبيعي.