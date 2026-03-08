قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
موعد أذان المغرب 18 رمضان في القاهرة وأسوان والبحر الأحمر
بالصور

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

رنا عصمت

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مساء أمس السبت لوعكة صحية وشعرت بآلام حادة في البطن مما تطلب نقلها إلى أحد المستشفيات وتبين أنها تعاني من التهابات في المرارة تتطلب التدخل الجراحي واحتجازها لحين التعافى.


ما هي المرارة؟


المرارة هي كيس صغير يقع أسفل الكبد في الجهة اليمنى من أعلى البطن، وظيفتها تخزين العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون وعند اختلال توازن مكونات هذه العصارة قد تتكوّن حصوات داخلها.


ما هي حصوات المرارة؟

حصوات المرارة هي كتل صلبة تتشكل داخل المرارة، وقد تكون صغيرة جدًا أو كبيرة، وقد تبقى دون أعراض لسنوات، أو تسبب آلامًا حادة عند تحركها وانسداد القنوات الصفراوية.


الأسباب الشائعة لتكوّن الحصوات:


-السمنة وزيادة الوزن.
-الإكثار من الأطعمة الدهنية.
-نقص شرب الماء.
-الوراثة.
-الحمل عند النساء.
-ارتفاع الكوليسترول في الدم.
 

الأعراض التى تؤكد إصابتك بالمرارة:


١- ألم شديد في أعلى البطن الأيمن يمتد إلى الظهر أو الكتف.
 

٢-غثيان أو قيء بعد الوجبات الدسمة.
٣- انتفاخ وغازات.
٤-عسر هضم.
٦-اصفرار العينين والجلد إذا حدث انسداد.
٧- ظهور اليرقان أو حرارة عالية مع الألم علامة خطورة تستدعي الطوارئ.


المضاعفات المحتملة إذا لم تُعالج:


• التهاب المرارة الحاد.
• انسداد القنوات الصفراوية.
• التهاب البنكرياس.
• تليّف أو خراج حول المرارة.
هذه المضاعفات خطيرة وقد تهدد الحياة.

أسباب الإصابة بالمرارة

وتعتبر حصوات المرارة هي كتل صلبة صغيرة تتكوّن داخل المرارة، وهي عضو صغير يقع أسفل الكبد ويخزن العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون.

وتتكون معظم الحصوات من الكوليسترول، بينما تتكوّن نسبة أقل من صبغات البيليروبين (الحصوات الصبغية).

بعد نقلها للمستشفى أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

