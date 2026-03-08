بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مساء أمس السبت لوعكة صحية وشعرت بآلام حادة في البطن مما تطلب نقلها إلى أحد المستشفيات وتبين أنها تعاني من التهابات في المرارة تتطلب التدخل الجراحي واحتجازها لحين التعافى.



ما هي المرارة؟



المرارة هي كيس صغير يقع أسفل الكبد في الجهة اليمنى من أعلى البطن، وظيفتها تخزين العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون وعند اختلال توازن مكونات هذه العصارة قد تتكوّن حصوات داخلها.



ما هي حصوات المرارة؟

حصوات المرارة هي كتل صلبة تتشكل داخل المرارة، وقد تكون صغيرة جدًا أو كبيرة، وقد تبقى دون أعراض لسنوات، أو تسبب آلامًا حادة عند تحركها وانسداد القنوات الصفراوية.



الأسباب الشائعة لتكوّن الحصوات:



-السمنة وزيادة الوزن.

-الإكثار من الأطعمة الدهنية.

-نقص شرب الماء.

-الوراثة.

-الحمل عند النساء.

-ارتفاع الكوليسترول في الدم.



الأعراض التى تؤكد إصابتك بالمرارة:



١- ألم شديد في أعلى البطن الأيمن يمتد إلى الظهر أو الكتف.



٢-غثيان أو قيء بعد الوجبات الدسمة.

٣- انتفاخ وغازات.

٤-عسر هضم.

٦-اصفرار العينين والجلد إذا حدث انسداد.

٧- ظهور اليرقان أو حرارة عالية مع الألم علامة خطورة تستدعي الطوارئ.



المضاعفات المحتملة إذا لم تُعالج:



• التهاب المرارة الحاد.

• انسداد القنوات الصفراوية.

• التهاب البنكرياس.

• تليّف أو خراج حول المرارة.

هذه المضاعفات خطيرة وقد تهدد الحياة.

