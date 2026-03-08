بعد تعرضها لوعكة.. شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفي

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد تعرضها لوعكة بسبب التهابات فى المرارة ، وتم نقلها بشكل عاجل لاحدى المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس .

وعلم موقع صدى البلد من مصادره ، ان شيرين عبد الوهاب غادرت المستشفي بعد استقرار حالتها الصحية .

تعليق مصطفي كامل على جدل تقصير نقابة المهن الموسيقية اتجاه شيرين عبد الوهاب

وكان علق الفنان مصطفى كامل مؤخرا على جدل تقصير نقابة المهن الموسيقية في حق الفنانة شيرين عبد الوهاب وعدم مساندتها، وتدخل المهن التمثيلية لمساعدتها.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خلال لقائه مع برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام عبر قناة "هي": ليس كل ما يعرف يقال، اللي الناس متعرفهوش إن دي حالة تخص شخص معين غير قابلة للتدخل غير من نفسه ومن أهليته، لما أكون غير قادر على علاجه بناشد الدولة، دي حالتها خاصة المفروض محتاجة دعم معنوي، وتواصلت مع حد مقرب منها وجنبها في هذه الفترة لما اتقال تعبانه، قالت لي الحالة مش حلوة وتعبانة وبنعالجها، قالت نفسيتها مش تمام ومش هتقبل تشوف حد وادعيلها.