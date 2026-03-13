أركان فؤاد يكشف أسرار قصة حبه مع نادية مصطفى: أنهيت خطوبتي السابقة قبل أن يبدأ قلبي معها

فجر الفنان السوري أركان فؤاد مفاجأة حول بداية علاقته العاطفية بالفنانة نادية مصطفى، موضحًا أنه اتخذ قرارًا حاسمًا بإنهاء ارتباطه السابق قبل أن يشرع في علاقته الجديدة معها.

تعرفه على نادية مصطفى

وأوضح أركان خلال حواره في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان مرتبطًا بخطوبة عائلية من إحدى قريباته، إلا أن مشاعره تغيرت بعد تعرفه على نادية مصطفى، ما دفعه لإعادة تقييم مستقبله العاطفي.

وأضاف الفنان السوري أنه اختار الصراحة والوضوح، فتواصل مع خطيبته السابقة وأبلغها بكل احترام أنه لا يرى استمرار العلاقة بينهما، مؤكدًا أنه أراد أن يترك الأمور منتهية بوضوح حتى لا يترك أي أمل للعودة، واحترامًا لمشاعرها.

وأكد أركان أن هذه الخطوة كانت ضرورية قبل بدء علاقته بنادية مصطفى، مشيرًا إلى أن قلبه وجد طريقه الجديد بصدق، وأنه حريص دائمًا على التعامل بنضج ومسؤولية تجاه كل الأطراف المعنية.