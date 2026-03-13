إيران تطرح شرطا مفاجئًا .. طهران تفتح مضيق هرمز مقابل الدفع باليوان الصيني

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لشبكة CNN إن إيران تدرس السماح لعدد محدود من ناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز، شريطة أن يتم تداول شحنة النفط باليوان الصيني.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة المحتملة تأتي في الوقت الذي تعمل فيه إيران على خطة جديدة لإدارة حركة ناقلات النفط عبر المضيق.

وقد دفعت المخاوف في الأسواق بشأن المضيق - وهو شريان حيوي للطاقة العالمية - أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022، أي في صيف ما بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وحذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من أن القيود المفروضة على حركة السفن عبر المضيق سيكون لها "تأثير هائل" على الجهود الإنسانية مع استمرار الحرب.

وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "عندما تتوقف السفن عن المرور عبر هذا المضيق، ستكون العواقب وخيمة"، مضيفا “أصبح نقل المواد الغذائية والأدوية والأسمدة وغيرها من الإمدادات أكثر صعوبة وأكثر تكلفة في التوصيل.”