عنصري ومنافق.. سخرية من سموتريتش بعد علاج ابنه على يد طبيب عربي

نشر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي أمس يشكر فيه أطباء مركز الجليل الطبي لإنقاذ حياة ابنه بعد إصابته في هجوم صاروخي شنّه حزب الله مؤخرًا.

يتضمن المنشور صورًا لسموتريتش مع بعض العاملين في المستشفى، بمن فيهم مديره مسعد برهوم، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

يُعرّض هذا المنشور سموتريتش لاتهامات بالنفاق من منتقديه الذين يُذكّرونه بتصريحه السابق المؤيد لتخصيص أجنحة ولادة منفصلة للأمهات اليهوديات حتى لا يضطررن للولادة في نفس غرف الأمهات العربيات.

وكتب أيمن عودة، رئيس حزب حداش-تعال، في منشور على موقع X: "يُحرّض سموتريتش ضد العرب منذ سنوات"، مضيفا: "لقد بنى مسيرته المهنية بأكملها على حسابنا، لأنه لا يملك سوى العنصرية والتعصب، لا شيء غير ذلك".

وتابع عودة: "طالب سموتريتش مرارًا وتكرارًا ألا تجلس زوجته بجوار امرأة عربية أثناء الولادة، وألا يلمس الأطباء العرب، مثل زوجته، أطفاله".

وأوضح: "لكن هؤلاء هم الأطباء العرب الذين أنقذوا ابنه. لعل سموتريتش العنصري يستغل هذا السبت ليتعلم معنى الإنسانية، مثل الأطباء العرب الذين ينتمون إلى الفئات التي يحرض ضدها يوميًا، والذين أنقذوا ابنه رغم كراهيته".